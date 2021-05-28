Эковолонтеры собираются в Бабаях в третий раз, чтобы очистить от мусора реку Уды.
29 мая в 9:00 в поселке Бабаи состоится третий субботник по уборке реки Уды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов акции.
По замыслу экоактивистов, это будет финальный день уборки первого острова.
Реку Уды планируют очистить от плавающего мусора и бревен, собрать в воде и на берегу пластиковый мусор и отправить его на переработку.
К акции могут присоединиться все желающие. Место встречи можно узнать по геометке.
С собой нужно взять:
К месту сбора можно добраться на автобусе 1155 (отправляется с Конного рынка по маршруту Конный - Таврия - Зерновая - Одесская - Южнопроектная - Мерефянское шоссе - Овощная), доехать до Дома культуры, потом 10-15 минут пешком.
Есть подъезд и для личного транспорта.
Напомним, весной этого года в устье реки Уды образовался огромный остров из пластиковых и стеклянных бутылок. Его площадь составила примерно 30 квадратных метров.
Уборка мусорного острова проходила две субботы подряд, также на второй акции волонтеры приступили к расчистке другого острова, образовавшегося выше по течению.
Всего на акции «Чистые Уды. День 2» было собрано:
ПЭТ 236 кг
Белая бутылка 1326 кг
Темная бутылка 173 кг
ЖБ банка 8 кг
Бревна 3-4 тонны
Стекло и пластик отправили на переработку.
День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
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