28.05.2021 14:12

В субботу под Харьковом пройдет экоакция по уборке реки Уды: приглашаются все желающие

Эковолонтеры собираются в Бабаях в третий раз, чтобы очистить от мусора реку Уды.

29 мая в 9:00 в поселке Бабаи состоится третий субботник по уборке реки Уды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов акции.



По замыслу экоактивистов, это будет финальный день уборки первого острова.



Реку Уды планируют очистить от плавающего мусора и бревен, собрать в воде и на берегу пластиковый мусор и отправить его на переработку.



К акции могут присоединиться все желающие. Место встречи можно узнать по геометке.



С собой нужно взять:

плотные резиновые перчатки;

непромокаемую обувь на толстой подошве (резиновые сапоги, ботинки, кроссовки);

комплект сменной одежды;

полотенце;

средство от комаров и клещей;

воду питьевую и техническую (просьба к тем, кто едет на машине, взять несколько больших емкостей с водой)

индивидуальную многоразовую посуду: чашку, миску, ложку.

желателен рабочий инвентарь: грабли с длинной ручкой, лопата, вилы, пила, топор, ведро.



К месту сбора можно добраться на автобусе 1155 (отправляется с Конного рынка по маршруту Конный - Таврия - Зерновая - Одесская - Южнопроектная - Мерефянское шоссе - Овощная), доехать до Дома культуры, потом 10-15 минут пешком.



Есть подъезд и для личного транспорта.



Напомним, весной этого года в устье реки Уды образовался огромный остров из пластиковых и стеклянных бутылок. Его площадь составила примерно 30 квадратных метров.

Уборка мусорного острова проходила две субботы подряд, также на второй акции волонтеры приступили к расчистке другого острова, образовавшегося выше по течению.



Всего на акции «Чистые Уды. День 2» было собрано:

ПЭТ 236 кг

Белая бутылка 1326 кг

Темная бутылка 173 кг

ЖБ банка 8 кг

Бревна 3-4 тонны

Стекло и пластик отправили на переработку.