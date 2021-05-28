28.05.2021 14:23

Юных харьковчан в парке Горького ждут сюрпризы

30 мая 2021 года в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу парка. С самого утра в главном парке города будет все для детей: детские представления, мастер-классы, анимации с ростовыми куклами, а также концертная программа и шоу мыльных пузырей.

В частности, маленькие харьковчане на главной аллее парка могут почувствовать себя великими художниками и создать яркими красками на асфальте полотно "Город твоей суперсилы". Участников художественного конкурса ждут сладкие подарки, а создателей лучших работ ждут особенные призы.

Также в логове Билли Кида будет оборудована гончарная мастерская, где все желающие смогут высадить фермерский огород ковбоя, чтобы собственноручно собрать провиант для корабля.

Эти и другие приятные сюрпризы ждут маленьких горожан 30 мая в парке культуры и отдыха им. Горького.

Программа праздника

Главная сцена

12.45–13.30 Детская танцевальная программа. Викторина

13.30–14.10 Концерт детской группы «Деды в кедах»

14.10–15.20 Концертная программа продюсерского центра Sun Flower

15.20–16.30 Детская викторина. Концерт танцевального коллектива «БЕГЕМОТ»

16.40–18.10 Концерт коллективов города «Харьков – город будущего»

18.10–19.30 Детская викторина. Концерт детского симфонического оркестра «Sunrise simfo-orchestra»

19.30–20.30 Сальса мастер-класс

20.30–21.30 Концерт группы «Льюис Кэрол»

Средневековая площадь

16.30–16.40 Флешмоб «Clap Clap»

17.55–18.00 Кукольное представление на Сказочном Доме

Центральная аллея

12.00–16.00 Конкурс рисунков на асфальте «Город Будущего»

12.00–18.00 Конкурс рисунков «Харьков твоей суперсилы»

12.00–20.00 Аквагрим

13.00–14.00 Детская анимация с ростовыми куклами

13.50–14.20 Открытая тренировка школы каратэ

14.00–15.00 Выступления цирковых артистов. Иллюзионное шоу

15.00–16.00, 17.00–18.00 Детская анимация с ростовыми куклами

18.00–18.10 Награждение лучших художников

Детский парк

15.00–18.00 Анимация с ростовыми куклами

15.00–18.00 Гигантский твистер

15.00–15.30 Игровая программа со сказочными героями

15.30–16.00 Шоу мыльных пузырей

16.00–16.20 Игровая программа со сказочными героями

16.20–16.50 Иллюзионное шоу

16.50–17.20 Игровая программа со сказочными героями

17.20–17.50 Научное шоу

17.50–18.00 Дискотека со сказочными героями

Озеро

16.00–17.00 Звучит фортепиано

17.30–18.30 Звучит виолончель

Логово Билли Кида

12.00–19.00 Гончарная мастерская

12.00–13.00 Анимация «Сажаем огород»

13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

14.00–16.00 Конкурс «Эко-город»

14.00–16.00 Конкурс корабелов

15.00–18.00 Школа рукоделия

Ретро-парк

16.00–20.00 Раздается музыка