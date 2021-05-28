28.05.2021 14:37

Марш болельщиков «Металла»: в Харькове запретят проезд и изменят движение пассажирского транспорта

Основное перекрытие дорог произойдет с трех часов дня 29 мая, движение на площади Свободы запретят с семи часов утра.



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Напомним, в субботу, 29 мая, в Харькове пройдет автопробег и марш футбольных фанатов, что изменит автомобильный траффик от центра города до стадиона «Металлист».

Так, с 7:00 до 16:00 29 мая запрещается движение транспорта по площади Свободы на участке от перекрестка ул. Сумская – ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.



Движение транспорта будет организовано по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.



Парковки транспорта на проезжей части площади Конституции, на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского, также будет ограничено.



С 15.00 и до завершения торжественного проезда колонны автомобилей и шествия болельщиков, приостанавливается движение транспорта по маршруту движения колонны, а именно: ул. Сумской – пл. Конституции – пр. Московский – Гимназической набережной – ул. Руставели – ул. Молочной – ул. Плехановской – до парковки у Южной трибуны стадиона ОСК «Металлист».



С 16.00 до 20.00 запрещается движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Полевой.

Марш болельщиков изменит схему движения пассажирского транспорта.

ТРАМВАЙ



с 18.45 до 20.00 запрещается движение трамваев по ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.



Движение трамвайного маршрута №8 будет организовано следующим образом:



по направлению к РК «ул. Одесская»: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – РК «ул. Одесская»;



по направлению к РК «602 м/р»: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Салтовский – Салтовское шоссе – РК «602 м/р».

ТРОЛЛЕЙБУС



С 6.00 до 17.00 запрещается движения троллейбусов на площади Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Движение троллейбусного маршрута №50 будет организовано следующим образом:



Пятихатки – ... – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – (с использованием автономного хода поворот налево) – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки – (с использованием автономного хода поворот направо) – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – .... – Пятихатки.



АВТОБУС



С 15.00 до 16.30 изменяется пути следования автобусных маршрутов:



№20е: пл. Конституции (пер. Спартаковский) – ул. Университетская – спуск Соборный – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пл. Свободы – пр. Науки и дальше по маршруту;

№119: пер. Подольский – пер. Короленко – пер. Армянский (в обратном направлении: ул. Кооперативная – пер. Плетневский) – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пл. Свободы – пр. Науки и дальше по маршруту;



№202: пл. Благовещенская – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту;



№238: изменить конечную остановку автобусного маршрута и осуществлять высадку пассажиров на остановке «Переулок Спартаковский» и изменить путь следования: ул. Университетская – пер. Спартаковский – ул. Университетская – спуск Соборный и дальше по маршруту;



№219: (в сторону Гимназической набережной): ул. Университетская – пер. Спартаковский – ул. Университетская и далее по маршруту;



№241: изменить конечную остановку автобусного маршрута и изменить путь следования: ул. Шевченко – ул. Маршала Бажанова – ул. Куликовская – ул. Короленко – пл. Конституции – ул. Короленко и дальше по маршруту;



№249: (в сторону площади Конституции): пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Маломясницкая – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – пр. Московский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский;

(в сторону пр. Московского): ул. Спартаковский – ул. Университетская – Гимназическая набережная – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский и дальше по маршруту.