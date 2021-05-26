26.05.2021 12:36

В субботу в центре Харькова пройдет марш и автопробег футбольных фанатов

Так болельщики «Металла» отметят переход команды в Первую лигу чемпионата Украины.

Последний матч для футбольного клуба «Металл» пройдет в субботу, 29 мая, на стадионе «Металлист», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьков спортивный.

В следующем сезоне харьковская команда повысится в классе и перейдет в Первую лигу ЧУ. Это событие болельщики решили отметить маршем и автопробегом по центральным улицам Харькова.

Автолюбителей собирают на площади Свободы с 14.30. В три часа дня колонна двинется по Сумской в сторону площади Конституции.

Там в 15.00 объявлен сбор фанатов, которые присоединятся к автопробегу и пойдут маршем по маршруту:

Московский проспект – Гимназическая (Красношкольная) набережная – улица Шота Руставели – площадь Героев Небесной Сотни – проспект Гагарина – улица Плехановская.

Финишной точкой станет парковка у южной трибуны стадиона «Металлист».

О том, как будет организован проезд транспорта на время прохождения колонн, сообщат дополнительно.

Организаторы приглашают присоединиться к маршу всех горожан и гостей города, призывая соблюдать карантинные требования – маски и дистанцию.

Напомним, ранее Александр Ярославский пообещал вернуть бренд "Металлиста". "В первой лиге уже будет не "Металл", а "Металлист". Это будет уже не тот "Металл", он будет другой. О бюджете клуба идет речь все время. Он будет достаточным, чтобы "Металлист" играл в Лиге Европы и, надеюсь, Лиге чемпионов". - заявил Ярославский.