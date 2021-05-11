11.05.2021 11:26

Александр Ярославский рассказал, что в первой лиге уже не будет "Металла", там будет "Металлист"

Александр Ярославский рассказал о состоянии дел с возвращением ФК "Металлист" в украинский футбол, а также поделился амбициозными планами на будущее.

"Поздравляю Красникова, Кучера и всех игроков "Металла". Желаю на мажорной ноте закончить чемпионат.

Мы вернем бренд "Металлиста". В первой лиге уже будет не "Металл", а "Металлист". Это будет уже не тот "Металл", он будет другой. О бюджете клуба идет речь все время. Он будет достаточным, чтобы "Металлист" играл в Лиге Европы и, надеюсь, Лиге чемпионов.

Мы уже сейчас обсуждаем с Красниковым, каким должен быть Металлист в еврокубках. Я уже не думаю о Второй и Первой лиге, только о еврокубках. Ну, не только о еврокубках, но о еврокубках в основном", – сказал Ярославский

«Харьковские болельщики и фанаты должны быть спокойны. Я повторюсь, что бюджет будет достаточный для того, чтобы Металлист играл в Лиги Европы и, дай Бог, в Лиге чемпионов. Какой смысл называть сейчас суммы? Цель поставлена и другой не будет», — рассказал Ярославский.



Напомним, 25 апреля Металлист был признан банкротом. Хозяйственный суд Харьковской области сделал возможной ликвидацию клуба у прежнего владельца Сергея Курченко.



Металл досрочно вышел в Первую лигу. Команда Александра Кучера уверенно лидирует в группе Б Второй лиги и опережает второй Кривбасс на 12 очков.





