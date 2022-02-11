11.02.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Стало известно, куда и почему улетел из Харькова Александр Ярославский

Об этом сообщили в компании "DCH", принадлежащей харьковскому бизнесмену.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на компанию "DCH", стало известно, что Александр Ярославский отправился в давно запланированную поездку в Лондон. Предприниматель хочет провести время с семьей, так как у его детей начинаются каникулы.

В планах харьковского бизнесмена побывать на концерте сына Владимира 11 февраля. Билеты на это выступление были забронированы еще 18 января 2022 года.

В пресс-службе также добавили, что с 12 по 19 февраля У Александра Ярославского запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28 января.

Ранее в компании "DCH" сообщали , что за рулем автомобиля, который совершил смертельное ДТП, находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. По их информации, в ту ночь он направлялся в Харьков, чтобы припарковать машину, однако из-за плохой видимости наехал на препятствие.