11.02.2022 12:59 Евгений Клочко

ДТП с кортежем Ярославского: суд изберет меру пресечения предполагаемому виновнику смертельной аварии

Подозреваемому в смертельном ДТП Киевский райсуд 11 февраля будет избирать меру пресечения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. По его словам, судебное заседание назначено на 11 февраля на 15:00. Принимать решение по избранию меры пресечения подозреваемому будет судья Киевского районного суда Харькова Михаил Лях.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель компании бизнесмена Александра Ярославского. Он утверждал, что был за рулем автомобиля, который сбил мужчину.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако впоследствии выяснилось, что в момент ДТП он находился в другом месте.