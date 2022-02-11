11.02.2022 12:40 Виталий Хиневич

В Украине увеличат штрафы для владельцев элитных авто

Новый законопроект предполагает увеличение штрафов за нарушения ПДД в 10 раз для владельцев элитных транспортных средств.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что согласно Налоговому кодексу Украины по этот термин попадают автомобили стоимостью больше 375 размеров минимальных зарплат, примерно 85 тысяч долларов.

Таким образом, владельцев элитных авто хотят штрафовать за превышение скорости на 3400 гривен, вместо 340 гривен. За езду без водительских прав сумма штрафа будет составлять 34 000 гривен.

Управление транспортным средством под действием алкоголя, может обойтись владельцу элитного авто в 170 000 гривен и лишением прав до 10 лет.

Проект закона может вступить в законную силу с 1 января 2023 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове оштрафовали блогера , выложившего в сеть видео своих нарушений ПДД.