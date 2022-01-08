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08.01.2022  19:07   Рита Парфенова

В Харькове оштрафовали блогера, выложившего в сеть видео своих нарушений ПДД

Водителю, грубо нарушившему правила дорожного движения, выписали штраф в размере 510 гривен.

оштрафовали блогера, выложившего в сеть видео своих нарушений ПДД оштрафовали блогера, выложившего в сеть видео своих нарушений ПДД

Патрульные разыскали водителя, который выложил в Сеть видео с нарушение правил дорожного движения, передает РЕДПОСТ

28 декабря на Журавлевском спуске он по встречке объезжал пробку, двигаясь за машиной скорой помощи с включенной сиреной. Видео с этим правонарушением он сам похвастался на своей странице в социальной сети.

Когда патрульные разыскали нарушителя, он признал свою вину. Инспекторы составили на водителя административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП и наложили штраф в размере 510 гривен.

Кстати, нарушителем оказался тот самый блогер, на которого весной прошлого года привлекали к административной ответственности за участие нарушение ПДД во время съемок ролика для тик-тока. 10 мая на проспекте Науки на автомобиле Honda он перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на тележке, имитирующей ковер-самолет.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  штраф, нарушение пдд, харьков
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