08.01.2022 19:07 Рита Парфенова

В Харькове оштрафовали блогера, выложившего в сеть видео своих нарушений ПДД

Водителю, грубо нарушившему правила дорожного движения, выписали штраф в размере 510 гривен.

Патрульные разыскали водителя, который выложил в Сеть видео с нарушение правил дорожного движения, передает РЕДПОСТ



28 декабря на Журавлевском спуске он по встречке объезжал пробку, двигаясь за машиной скорой помощи с включенной сиреной. Видео с этим правонарушением он сам похвастался на своей странице в социальной сети.



Когда патрульные разыскали нарушителя, он признал свою вину. Инспекторы составили на водителя административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП и наложили штраф в размере 510 гривен.



Кстати, нарушителем оказался тот самый блогер, на которого весной прошлого года привлекали к административной ответственности за участие нарушение ПДД во время съемок ролика для тик-тока. 10 мая на проспекте Науки на автомобиле Honda он перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на тележке, имитирующей ковер-самолет.