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08.01.2022  20:27   Рита Парфенова

Помогите найти: под Харьковом 14-летняя девушка пошла на прогулку и не вернулась

Правоохранители просят помощи в розыске 14-летней Таисии Халимончук.

Жительница села Генеевка Чугуевского района, 14-летняя Таисия Халимончук, 7 января около 19:00 пошла на прогулку и не вернулась домой, передает РЕДПОСТ.

Криминал Харьков: Пропала 14-летняя Таисия Халимончук

Таисия была одета в красную куртку, синие джинсы, черные кроссовки на высокой платформе, розовую шапку. Рост девушки 155 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы, выбритая правая бровь.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Таисии Халимончук, просят обратиться в полицию по телефонам: 0503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступными способами.

Ранее мы писали о розыске 40-летней Наталье Яковлевой, которая 22 декабря 2021 года в 22:00 отправилась с Конного рынка домой на улицу Владислава Зубенко и пропала.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков
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