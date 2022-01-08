Помогите найти: под Харьковом 14-летняя девушка пошла на прогулку и не вернулась

Правоохранители просят помощи в розыске 14-летней Таисии Халимончук.
Жительница села Генеевка Чугуевского района, 14-летняя Таисия Халимончук, 7 января около 19:00 пошла на прогулку и не вернулась домой, передает РЕДПОСТ.
Таисия была одета в красную куртку, синие джинсы, черные кроссовки на высокой платформе, розовую шапку. Рост девушки 155 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы, выбритая правая бровь.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Таисии Халимончук, просят обратиться в полицию по телефонам: 0503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступными способами.
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