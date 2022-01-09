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09.01.2022  13:26   Рита Парфенова

Пропавшую девочку-подростка через сутки нашли в Харькове

Полицейские разыскали и вернули родителям пропавшую жительницу Харьковской области.

Криминал Харьков: полиция нашла пропавшую школьницу

14-летняя школьница ушла из дома вечером 7 января и нашли ее только на следующие сутки, передает РЕДПОСТ.

О пропаже жительницы села Гениевка Чугуевского района в полицию сообщили 8 января. На поиски несовершеннолетней был задействован весь личный состав отдела полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

В ходе отработки круга ее дружеских связей выяснилось, что несовершеннолетняя находилась в Харькове и гуляла с друзьями. Противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С подростком провели профилактическую беседу и вернули домой. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители просят помощи в розыске 14-летней Таисии Халимончук.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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