09.01.2022 13:26 Рита Парфенова

Пропавшую девочку-подростка через сутки нашли в Харькове

Полицейские разыскали и вернули родителям пропавшую жительницу Харьковской области.





14-летняя школьница ушла из дома вечером 7 января и нашли ее только на следующие сутки, передает РЕДПОСТ.



О пропаже жительницы села Гениевка Чугуевского района в полицию сообщили 8 января. На поиски несовершеннолетней был задействован весь личный состав отдела полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.



В ходе отработки круга ее дружеских связей выяснилось, что несовершеннолетняя находилась в Харькове и гуляла с друзьями. Противоправных действий в отношении нее совершено не было.



С подростком провели профилактическую беседу и вернули домой. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.



Напомним, ранее мы писали, что правоохранители просят помощи в розыске 14-летней Таисии Халимончук.



