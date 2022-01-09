09.01.2022 14:13 Рита Парфенова

В Харькове рецидивист неделю держал тело убитой соседки на балконе, а потом выбросил в пруд

Тело женщины с примотанными к стопам скотчем кусками асфальта нашли в пруду по улице Грозненской в Харькове

Убийцей оказался сосед-рецидивист, с которым у погибшей возник конфликт во время пьянки, передает РЕДПОСТ. Он около недели прятал тело 42-летней женщины на балконе квартиры, а потом вынес в мешке из дома и выбросил в пруд.



8 января 2022 года правоохранителям сообщили об обнаружении тела в пруду по улице Грозненской. На месте полицейские обнаружили тело женщины, ноги которой были связаны между собой шнурком с примотаными к стопам скотчем кусками асфальта. По предварительным выводам криминалистов, смерть потерпевшей была насильственной.



Следователи открыли по указанному факту уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В ходе расследования тяжкого преступления полицейские быстро установили личность погибшей. Ею оказалась 42-летняя харьковчанка, проживавшая в доме по улице Грозненской вместе с матерью и сыном. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что последний раз видела дочь месяц назад. С заявлением об исчезновении родственники в полицию не обращались, ведь женщина вела асоциальный образ жизни, пьянствовала и не раз надолго уходила из дома. Также мать сообщила, что дочь поддерживала тесные отношения с 43-летним соседом. Мужчина заявил полицейским, что не видел потерпевшую около месяца и где она может быть не знает. Другая же соседка вспомнила, что в начале декабря прошлого года заметила пострадавшую в компании другого мужчину, который тоже проживает в этом же доме.



Таким образом оперативники вышли на след человека, вероятно причастного к совершению преступления. Муж ранее неоднократно был осужден за совершение краж и подозревался в совершении грабежа. В ходе проведения розыскных мероприятий под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова полицейским удалось собрать безоговорочные доказательства его вины. Как выяснилось, 7 декабря 2021 женщина вместе с другими знакомыми употребляла алкоголь в гостях у 50-летнего соседа. При распитии спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил женщину кулаком в лицо. Она упала на пол, а компания продлила застолье в другой комнате. Когда вечеринка кончилась, женщина уже была мертвой.



Через некоторое время хозяин квартиры вынес тело убитой на балкон и закрыл. Приблизительно через неделю злоумышленник положил тело в строительный мешок и отнес к пруду неподалеку от своего дома.



В настоящее время мужчина признался в совершении тяжкого преступления и сотрудничает со следствием. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.



Досудебное расследование продолжается.

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