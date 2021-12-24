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24.12.2021  12:28   Евгений Клочко

На Харьковщине мужчина напал с топором на мать с дочерью

Злоумышленник проник в частный дом, после чего топором причинил телесные повреждения хозяйке и ее матери.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
 
По словам правоохранителей, мужчина путем отжима замка входной двери проник в дом, где увидел на диване 84-летнюю женщину. Топором он нанес ей несколько ударов по голове. Услышав шум, он зашел в другую комнату, где находилась дочь потерпевшей. Женщина также получила удар по голове топором.
 
 
Однако, несмотря на это, женщина начала сопротивляться, отняла у него топор и вытолкала злоумышленника из дома. После преступник, похитив со двора тачку, скрылся с места происшествия.
 
В настоящее время известно, что мужчина ранее неоднократно судим. Сам задержанный в преступлении признался. Ему предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нападение, убийство, харьков
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