24.12.2021 12:28 Евгений Клочко

На Харьковщине мужчина напал с топором на мать с дочерью

Злоумышленник проник в частный дом, после чего топором причинил телесные повреждения хозяйке и ее матери.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

По словам правоохранителей, мужчина путем отжима замка входной двери проник в дом, где увидел на диване 84-летнюю женщину. Топором он нанес ей несколько ударов по голове. Услышав шум, он зашел в другую комнату, где находилась дочь потерпевшей. Женщина также получила удар по голове топором.

Однако, несмотря на это, женщина начала сопротивляться, отняла у него топор и вытолкала злоумышленника из дома. После преступник, похитив со двора тачку, скрылся с места происшествия.

В настоящее время известно, что мужчина ранее неоднократно судим. Сам задержанный в преступлении признался. Ему предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины.