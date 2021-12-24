24.12.2021 12:15 Виталий Хиневич

Харьков подготовил документы для передачи "Харьков-Арены" на баланс города

Игорь Терехов подписал важные документы для перевода "Харьков-Арены" в собственность города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что принято и подписано решение "Об утверждении технико-экономического обоснования передачи целостного имущественного комплекса государственного учреждения "Харьков-Арена".

Читайте также: Принят бюджет Харькова на 2022 год

Данное решение позволит возродить футбольный клуб «Металлист» и содержать в целостности сооружения стадиона «Металлист». Возрождение спортивной базы будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди харьковчан и гостей города.

Напомним, городская власть Харькова проводит переговоры по поводу того, чтобы Харьков принимал футбольные чемпионаты международного уровня.