    
Главная Новости Харькова Власть Харьков подготовил документы для передачи "Харьков-Арены" на баланс города
24.12.2021  12:15   Виталий Хиневич

Харьков подготовил документы для передачи "Харьков-Арены" на баланс города

Игорь Терехов подписал важные документы для перевода "Харьков-Арены" в собственность города.

Металлист
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что принято и подписано решение "Об утверждении технико-экономического обоснования передачи целостного имущественного комплекса государственного учреждения "Харьков-Арена".
 
 
Данное решение позволит возродить футбольный клуб «Металлист» и содержать в целостности сооружения стадиона «Металлист».  Возрождение спортивной базы будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди харьковчан и гостей города.
 
Напомним,  городская власть Харькова проводит переговоры по поводу того, чтобы Харьков принимал футбольные чемпионаты международного уровня.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков-арена, документ, спорт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.04 Власть Определен победитель конкурса на должность директора ГП «Харьков-Арена» 27.11 Евробаскет Строительство «Харьков Арены». Завершен очередной этап (Новые ФОТО) 27.11 Евробаскет На Харьков Арену едет ревизор из Европы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 