05.12.2021 11:46 Екатерина Стрельцова

Суперкубок УЕФА: ждать ли в Харькове грандов европейского футбола

Сейчас городская власть проводит переговоры по поводу того, чтобы Харьков принимал футбольные чемпионаты международного уровня.



РЕДПОСТ

Харьков готов принимать Супекубок УЕФА, об этом заявил мер города Игорь Терехов во время встречи с генеральным директор УЕФА Мартином Калленом, передает корреспондент РЕДПОСТ

Сейчас, отмечает руководитель города, у Харькова есть все возможности и необходимые ресурсы, чтобы проводить чемпионаты подобного уровня.

"Мы бы очень серьёзно подготовились к этому. У нас для этого есть всё возможности. У нас есть уже развитая инфраструктура - стадион, который мы ещё будем дорабатывать, хорошие дороги, транспорт, гостиницы. И в целом город Харьков красивый, ухоженный и комфортный. И мы имеем сегодня все возможности, ресурсы и самое главное наше совместное желание с Александром Ярославским провести в Харькове Суперфинал", - отметил мэр города.

Тем более, добавил руководитель города, помимо того, что в Харькове очень много футбольных фанатов, сам вид спорта высоко развит. Стадион "Металлист" реконструируется, обновлена детская футбольная академия и 14 полей для занятий футболом. И модернизация будет продолжаться.

В свою очень генеральный директор УЕФА Мартин Каллен отметил, что у Харькова достаточно высокие шансы принимать Суперкубок. Ведь команда "Металлист" уже сейчас показывает высокие результаты и харьковская команда может дойти и до Лиги Чемпионов.

"Я очень приятно удивлен тому насколько Харьков развит, насколько Харьков изменился в лучшую сторону со времен моего последнего визита 14 лет тому назад. На сегодняшний день спортивная инфраструктура в городе готова, прекрасный стадион "Металлист", который сейчас реновируется, идет его полная модернизация и очень приятно, что город в этом участвует непосредственно.

У Харькова очень высокие шансы на проведение этого чемпионата. Конечно это будет честная борьба кандидатов, но на сегодняшний день именно Харьков - один из лидирующих городов, которые могут принимать Суперкубок УЕФА", - подчеркнул Мартин Каллен, гендиректор УЕФА.

От также добавил, что на данный момент ещё не утверждено в каком году будет проходить следующий Кубок УЕФА. Продолжается процесс отбора кандидатов, а также решают как именно будет проходить чемпионат.

Напомним, Игорь Терехов инициировал включение Харькова в список городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе «Металлист».