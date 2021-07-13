13.07.2021 19:35

Харьков претендует стать принимающим городом Суперкубка УЕФА-2025

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов инициировал включение Харькова в список городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе «Металлист».



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Как сообщает РЕДПОСТ, соответствующее письмо Игорь Терехов направил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

По словам Игоря Терехова, Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня: современный стадион, международный аэропорт, мощный гостиничный фонд, футбольные тренировочные базы, места для отдыха гостей города и пр.

«Со времен Евро-2012 на стадионе «Металлист» было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов с безупречными оценкам от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча наивысшего уровня», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он напомнил, что национальная сборная команда Украины по футболу является постоянным резидентом стадиона «Металлист» и тренировочные сборы перед Чемпионатом Европы-2020 провела в Харькове. По его словам, благодаря упорным тренировкам и товарищеским матчам на стадионе, который соответствует международным стандартам качества, команда впервые достигла ¼ финала.

Кроме того, Игорь Терехов обратился с просьбой определить координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 президента группы «DCH» Александра Ярославского, который в 2012 году обеспечил проведение в Харькове Чемпионата Европы на высоком уровне.