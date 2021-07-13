13.07.2021 18:54

Тяжелая атлетика. Харьковчанин - рекордсмен и чемпион Украины

Харьковчанин Павел Залипский установил рекорды и выиграл национальное первенство

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, участие в соревнованиях городе Бахмут Донецкой области приняли около 200 спортсменов в возрасте до 23 лет. По итогам чемпионата харьковские тяжелоатлеты завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Среди мужчин Павел Залипский стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 61 кг. В сумме двоеборья он поднял 270 кг (123 кг - в рывке и 147 кг - в толчке). Все три результата стали новыми рекордами Украины среди молодежи.

Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 81 кг стал Максим Москвин. На его счету - 298 кг в сумме двоеборья (131 кг - в рывке и 167 кг - в толчке). В этой же весовой категории Антон Марущак стал бронзовым призером с результатом 293 кг в сумме двоеборья (130 кг - в рывке и 163 кг - в толчке).

В командном зачете среди мужчин-молодежи харьковские тяжеловесы расположились на четвертом месте, а победа была за сборной Донецкой области.

В свою очередь харьковчанки показали лучший, чем мужчины результат и заняли в командном зачете среди женщин-молодежи второе место.

Чемпионками Украины стали Светлана Самуляк и Мария Гангур.

Серебряные медали завоевали Алина Захарченко и Анастасия Власенко.

В командном зачете среди женщин победу завоевали спортсменки Луганской области.

Напоминаем, ранее мы писали о том, кто из спортсменов-харьковчан выступят на Олимпиаде в Токио.