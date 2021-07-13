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13.07.2021  18:54   

Тяжелая атлетика. Харьковчанин - рекордсмен и чемпион Украины

Харьковчанин Павел Залипский установил рекорды и выиграл национальное первенство

Харьковский тяжелоатлет стал рекордсменом и чемпионом национального первенства. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, участие в соревнованиях городе Бахмут Донецкой области приняли около 200 спортсменов в возрасте до 23 лет. По итогам чемпионата харьковские тяжелоатлеты завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
 
Среди мужчин Павел Залипский стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 61 кг. В сумме двоеборья он поднял 270 кг (123 кг - в рывке и 147 кг - в толчке). Все три результата стали новыми рекордами Украины среди молодежи.
 
Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 81 кг стал Максим Москвин. На его счету - 298 кг в сумме двоеборья (131 кг - в рывке и 167 кг - в толчке). В этой же весовой категории Антон Марущак стал бронзовым призером с результатом 293 кг в сумме двоеборья (130 кг - в рывке и 163 кг - в толчке).
 
В командном зачете среди мужчин-молодежи харьковские тяжеловесы расположились на четвертом месте, а победа была за сборной Донецкой области.
 
В свою очередь харьковчанки показали лучший, чем мужчины результат и заняли в командном зачете среди женщин-молодежи второе место.
 
Чемпионками Украины стали Светлана Самуляк и Мария Гангур.
 
Серебряные медали завоевали Алина Захарченко и Анастасия Власенко.
 
В командном зачете среди женщин победу завоевали спортсменки Луганской области.
 
Напоминаем, ранее мы писали о том, кто из спортсменов-харьковчан выступят на Олимпиаде в Токио.
 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  атлетика, чемпион, харьков, залипский, спорт
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