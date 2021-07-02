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02.07.2021  16:54   

Олимпиада в Токио: кто из харьковчан поборется за медали

На Олимпиаде в стране Восходящего Солнца за награды в составе сборной будут биться 16 харьковчан в семи видах спорта.

Стало известно, кто из спортсменов-харьковчан поедет на Олимпиаду в Токио. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, на Олимпиаду в Токио, поедут 16 спортсменов, имеющих шанс получить награды в двенадцати дисциплинах.
 
Список участников от Харькова выглядит так:
  1. Синхронное плавание: Федина Марта, Савчук Анастасия, Алексеева Марина, Алексеева Владислава, Сидоренко Ксения, Яхно Елизавета, Резник Екатерина, Шинкаренко Алина.
  2. Тяжелая атлетика: Деха Ирина, Конотоп Камила.
  3. Бокс: Харциз Ярослав, Буценко Николай.
  4. Фехтование: Свичкарь Роман.
  5. Настольный теннис: Гапонова Анна.
  6. Легкая атлетика: Килипко Марина.
  7. Теннис: Элина Свитолина.

Напомним, ранее мы писали о харьковской тяжелоатлетке Камиле Конотоп, которая вошла в восьмерку сильнейших в мире и получила путевку на Олимпиаду.

 
 
Тэги:  олимпиада, харьков, теннис, синхронное плавание, бокс, фехтование, настольный теннис, атлетика. свитолина
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