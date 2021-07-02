Олимпиада в Токио: кто из харьковчан поборется за медали

На Олимпиаде в стране Восходящего Солнца за награды в составе сборной будут биться 16 харьковчан в семи видах спорта.
Напомним, ранее мы писали о харьковской тяжелоатлетке Камиле Конотоп, которая вошла в восьмерку сильнейших в мире и получила путевку на Олимпиаду.
Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.
В Харькове ожидается жаркая, но неустойчивая погода.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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