02.07.2021 16:54

Олимпиада в Токио: кто из харьковчан поборется за медали

На Олимпиаде в стране Восходящего Солнца за награды в составе сборной будут биться 16 харьковчан в семи видах спорта.

Как сообщает РЕДПОСТ , на Олимпиаду в Токио, поедут 16 спортсменов, имеющих шанс получить награды в двенадцати дисциплинах.

Список участников от Харькова выглядит так:

Синхронное плавание: Федина Марта, Савчук Анастасия, Алексеева Марина, Алексеева Владислава, Сидоренко Ксения, Яхно Елизавета, Резник Екатерина, Шинкаренко Алина. Тяжелая атлетика: Деха Ирина, Конотоп Камила. Бокс: Харциз Ярослав, Буценко Николай. Фехтование: Свичкарь Роман. Настольный теннис: Гапонова Анна. Легкая атлетика: Килипко Марина. Теннис: Элина Свитолина.

Напомним, ранее мы писали о харьковской тяжелоатлетке Камиле Конотоп, которая вошла в восьмерку сильнейших в мире и получила путевку на Олимпиаду.