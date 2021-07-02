02.07.2021 16:24

Харьковский завод шампанских вин: малоизвестные факты и фото

Все согласятся, что у многих один из любимых праздников – это Новый год, а вот уж без чего не обходился ни один Новый год, как, впрочем, и другие праздники, так это, конечно, «Советское шампанское».

Главным поставщиком этого волшебного напитка в нашем городе был ХЗШВ (Харьковский завод шампанских вин). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на фейсбук-пост Владимира Ковтуна.

20 января 1941 года завод начал свою работу. Он был первым в Украине предприятием по производству шампанского периодическим резервуарным методом. В военное время завод был разрушен и лишь спустя 10 лет, восстав из пепла, ХЗШВ в октябре 1951 года вновь стал выпускать игристый напиток.

Пережив немало трудностей (вспомним хотя бы 1985 год с его сухим законом…), повышая качество и количество выпускаемой продукции, предприятие завоевало немало наград.

За время работы продукция, выпускаемая предприятием, была высоко оценена на всеукраинском и международном уровне — международных конкурсах, проводимых в Софии, Братиславе, Будапеште, Слынчев Бряге, Барселоне, Москве, Тбилиси, Ялте и других городах.

В августе 1995 года всемирноизвестным институтом "International Finance and Economic Partnership" (США) за успешное выживание и развитие в условиях социально-экономического кризиса Харьковскому заводу шампанских вин был присужден приз "Факел Бирмингема".

В сентябре 1995 года в Женеве компанией "Global Quality Management LTD (GQM)" (Международная организация качества) за высокое качество продукции был присужден "Кубок качества".

В 1996 году Международной группой поддержки имиджа предприятий B.I.D. (Business Initiative Direction) в Мадриде за высокое качество выпускаемой продукции заводу была вручена "Золотая Звезда".

Харьковское шампанское награждено:

11 кубками Гран-при;

91 золотой медалью;

34 серебряными медалями;

5 бронзовыми медалями.

Виноградные вина награждены:

9 золотыми медалями;

9 серебряными медалями;

4 бронзовыми медалями.

В 2000-х производственная мощность Харьковского завода шампанских вин составила 25,0 миллионов бутылок в год.

В 2015 году ГП "Харьковский завод шампанских вин" запустил производство новых марок игристых и шампанских вин под брендом "Новый Свет".

Напомним, Фонд государственного имущества решил приватизировать Харьковский завод шампанских вин.