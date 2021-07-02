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02.07.2021  16:24   

Харьковский завод шампанских вин: малоизвестные факты и фото

Все согласятся, что у многих один из любимых праздников – это Новый год, а вот уж без чего не обходился ни один Новый год, как, впрочем, и другие праздники, так это, конечно, «Советское шампанское».

Харьковский завод шампанских вин
 
Главным поставщиком этого волшебного напитка в нашем городе был ХЗШВ (Харьковский завод шампанских вин). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на фейсбук-пост Владимира Ковтуна.
 
20 января 1941 года завод начал свою работу. Он был первым в Украине предприятием по производству шампанского периодическим резервуарным методом. В военное время завод был разрушен и лишь спустя 10 лет, восстав из пепла, ХЗШВ в октябре 1951 года вновь стал выпускать игристый напиток.
 
Пережив немало трудностей (вспомним хотя бы 1985 год с его сухим законом…), повышая качество и количество выпускаемой продукции, предприятие завоевало немало наград. 
 
За время работы продукция, выпускаемая предприятием, была высоко оценена на всеукраинском и международном уровне — международных конкурсах, проводимых в Софии, Братиславе, Будапеште, Слынчев Бряге, Барселоне, Москве, Тбилиси, Ялте и других городах.
 
Харьковский завод шампанских вин
 
В августе 1995 года всемирноизвестным институтом "International Finance and Economic Partnership" (США) за успешное выживание и развитие  в условиях социально-экономического кризиса Харьковскому заводу шампанских вин был присужден приз "Факел Бирмингема".
 
В сентябре 1995 года в Женеве компанией "Global Quality Management LTD (GQM)" (Международная организация качества) за высокое качество продукции был присужден "Кубок качества".
 
Харьковский завод шампанских вин
 
В 1996 году Международной группой поддержки имиджа предприятий B.I.D. (Business Initiative Direction) в Мадриде за высокое качество выпускаемой продукции заводу была вручена "Золотая Звезда".
 
Харьковское шампанское награждено:
 
  • 11 кубками Гран-при;
  • 91 золотой медалью;
  • 34 серебряными медалями;
  • 5 бронзовыми медалями.
 
Виноградные вина награждены:
 
  • 9 золотыми медалями;
  • 9 серебряными медалями;
  • 4 бронзовыми медалями.
 
В 2000-х производственная мощность Харьковского завода шампанских вин составила 25,0 миллионов бутылок в год.
 
В 2015 году ГП "Харьковский завод шампанских вин" запустил производство новых марок игристых и шампанских вин под брендом "Новый Свет".
 
Напомним, Фонд государственного имущества решил приватизировать Харьковский завод шампанских вин.
 
Источник:   Владимир Ковтун
 Тэги:  харьков, хзшв
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