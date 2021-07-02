02.07.2021 16:05

Google обнародовал рейтинг популярных туристических направлений у украинцев

Глобальная пандемия коронавируса продолжает влиять на планы большинства людей в мире и в 2021 году. В то же время, постепенно восстанавливается уверенность путешественников в безопасности поездок. Последние тенденции указывают, что с распространением вакцинации в мире, интерес к путешествиям растет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальный блог - Google Украина. По информации компании, люди хотят стали чувствовать себя более уверенно, заказывая поездки, и все больше украинцев ищут в поисковой системе Google варианты летнего отдыха как в Украине, так и отдыха за рубежом.

Специалисты проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами "отпуск в", "отдых в" за последние 3 месяца, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне.

В связи с ограничениями на международные поездки, люди больше интересовались отдыхом внутри Украины. В 2021 году самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево. Первая десятка по результатам поиска в Google за последние 3 месяца следующая:

Бердянск Железный Порт Коблево Залив Кирилловка Одесса Арабатская Стрелка Седово Скадовск Счастливцево

Сегодня все больше государств открывают свои границы для украинцев, и, соответственно, растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Самым популярным среди украинцев направлением отдыха за рубежом который год подряд остается Турция. В целом же горячая десятка зарубежных направлений отдыха, по мнению украинских пользователей Google, выглядит следующим образом:

Турция Кипр Албания Болгария Черногория Хорватия Греция Египет Грузия ОАЭ

В компании напомнили, что прежде чем планировать свой отпуск, необходимо ознакомиться с рекомендациями органов здравоохранения и местных властей тех стран, куда планируете отправиться. А также призвали соблюдать меры предосторожности и профилактики.

Ранее РЕДПОСТ писал про топ-7 стран , куда можно поехать на майские. Аналитики одного из сервисов поиска авиабилетов назвали самые популярные направления среди украинских путешественников.