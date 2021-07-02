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02.07.2021  15:58   

Жесткая встреча внедорожника и BMW: в Харькове открыли уголовное дело (ФОТО)

Авария иномарок, в которой пострадал ребенок, произошла на парковке в Харькове.

ДТП Харьков: Открыто уголовное дело по ДТП на проспекте Науки
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь сайт Нацполиции, информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 1 июля 2021 года около 18:00.
 
Полиция установила, что произошло столкновение автомобилей BMW, за рулем которого сидела 29-летняя женщина, и Land Rover, которым управлял 35-летний водитель.
 
ДТП Харьков: Открыто уголовное дело по ДТП на проспекте Науки
 
В результате аварии пострадали женщина-водитель BMW и пассажиры Land Rover - 10-летний мальчик и 24-летняя женщина. Их доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.
 
Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Шевченковском районе. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Виновному грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
Напомним, мы ранее писали об аварии  BMW и Land Rover у японского ресторана.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
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