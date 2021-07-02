02.07.2021 15:58

Жесткая встреча внедорожника и BMW: в Харькове открыли уголовное дело (ФОТО)

Авария иномарок, в которой пострадал ребенок, произошла на парковке в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь сайт Нацполиции, информация о происшествии на проспекте Науки поступила в полицию 1 июля 2021 года около 18:00.

Полиция установила, что произошло столкновение автомобилей BMW, за рулем которого сидела 29-летняя женщина, и Land Rover, которым управлял 35-летний водитель.

В результате аварии пострадали женщина-водитель BMW и пассажиры Land Rover - 10-летний мальчик и 24-летняя женщина. Их доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Шевченковском районе. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Виновному грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, мы ранее писали об аварии BMW и Land Rover у японского ресторана.