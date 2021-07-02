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02.07.2021  15:49   

14 июля состоится сессия Харьковского городского совета

Шестая сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 14 июля 2021 года в сессионном зале горсовета.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, 14 июля 2021 года состоится сессия Харьковского городского совета.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий Харьковского городского головы Игорь Терехов.

В повестке дня - 46 вопросов и «Разное». Начало сессии - в 10:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковский городской совет на Внеочередной сессии утвердил снижение финансовой нагрузки на местных предпринимателей, чтобы помочь им быстрее преодолеть последствия карантина.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия горсовета, терехов, харьков
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