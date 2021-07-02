14 июля состоится сессия Харьковского городского совета

Шестая сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 14 июля 2021 года в сессионном зале горсовета.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, 14 июля 2021 года состоится сессия Харьковского городского совета.
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий Харьковского городского головы Игорь Терехов.
В повестке дня - 46 вопросов и «Разное». Начало сессии - в 10:00.
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковский городской совет на Внеочередной сессии утвердил снижение финансовой нагрузки на местных предпринимателей, чтобы помочь им быстрее преодолеть последствия карантина.
Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.
В Харькове ожидается жаркая, но неустойчивая погода.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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