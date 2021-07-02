02.07.2021 15:28

Внезапная смерть: в Харькове найден труп мужчины (фото)

О смерти харьковчанина сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети и пресс-службу Нацполиции, в Харькове обнаружен труп мужчины.

Мертвое тело харьковчанина нашли на Привокзальной площади, напротив почтамта.

Одет умерший опрятно. Рядом - чемодан. Скорее всего, человек внезапно умер, только прибыв на поезде или собираясь уезжать.

Как информирует полиция, мужчине было 65 лет.

Приехавшая скорая, констатировала смерть.

Напомним, ранее мы писали о найденном в квартире на Салтовке трупе.