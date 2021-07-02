Внезапная смерть: в Харькове найден труп мужчины (фото)

О смерти харьковчанина сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети и пресс-службу Нацполиции, в Харькове обнаружен труп мужчины.
Мертвое тело харьковчанина нашли на Привокзальной площади, напротив почтамта.
Одет умерший опрятно. Рядом - чемодан. Скорее всего, человек внезапно умер, только прибыв на поезде или собираясь уезжать.
Как информирует полиция, мужчине было 65 лет.
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