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02.07.2021  15:28   

Внезапная смерть: в Харькове найден труп мужчины (фото)

О смерти харьковчанина сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети и пресс-службу Нацполиции, в Харькове обнаружен труп мужчины.

Мертвое тело харьковчанина нашли на Привокзальной площади, напротив почтамта. 

Одет умерший опрятно. Рядом - чемодан. Скорее всего, человек внезапно умер, только прибыв на поезде или собираясь уезжать. 

Как информирует полиция, мужчине было 65 лет.

Приехавшая скорая, констатировала смерть.

Напомним, ранее мы писали о найденном в квартире на Салтовке трупе.
 
Тэги:  смерть, труп, харьков
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