02.07.2021 14:35

В юбилей харьковского трамвая запустят ретро-вагон

3 июля в честь 115-летия харьковского трамвая по маршруту №12 несколько рейсов сделает ретро-вагон МТВ-82

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 115 лет назад в Харькове торжественно был открыт электрический трамвай. Первая линия проходила от Балашовского переезда по Петинской, Змиевской, Нетеченской улицам, Подольскому мосту, Подольскому и Костюринскому переулкам до Павловской площади.

Город постоянно рос, строились трамвайные линии, и сейчас мы уже не представляем Харьков без этого вместительного и удобного экологически чистого пассажирского транспорта .

В честь 115-летия харьковского электрического трамвая в субботу 3-го июля исторический вагон МТВ-82 совершит три рейса по маршруту №12 от Южного вокзала до Лесопарка и обратно через Госпром и парк имени Горького согласно приведенному ниже расписанию.

Приглашаем всех харьковчан и гостей города прокатиться на необычном историческом трамвае. Вагон будет следовать со всеми остановками, оплата проезда в соответствии с действующим тарифом.

Справка. Трамвайные вагоны МТВ-82 эксплуатировались на харьковских маршрутах с 1953 по 1977 года. Всего Харьков получил 49 таких трамваев. Однако после завершения пассажирской эксплуатации эти вагоны не ушли с улиц нашего города. Благодаря прочной раме, простому и надежному электрооборудованию, они стали идеальной основой для производства трамвайной спецтехники, причем часть этих специальных вагонов, крайне необходимых в работе электротранспорта (грузовые платформы, вагоны технической помощи и т. п.), эксплуатируется и по сей день. А в 2006 году к 100-летию трамвая был восстановлен пассажирский экскурсионный ретро-вагон МТВ-82.