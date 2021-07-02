02.07.2021 14:19

Игорь Терехов поздравил работников Национальной полиции с профессиональным праздником (ФОТО)

Торжества по случаю Дня Национальной полиции Украины прошли сегодня, 2 июля, во Дворце культуры полиции (ул. Жен-Мироносиц, 13).



Фото: Василий Голосный

С наступающим праздником сотрудников правоохранительных органов поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что уровень доверия украинцев к полиции растет. Так, в этом году он составил около 40%, в то время как еще несколько лет назад не превышал статистическую погрешность.

«Эта позитивная динамика, прежде всего, является результатом вашего повседневного кропотливого труда. Я хочу попросить вас оставаться неравнодушными к просьбам и чаяниям людей. К вам приходят, когда тяжело, когда пришла беда, и от того, как вы будете взаимодействовать с потерпевшими, как слажено и динамично проводить расследование, зависит настроение людей, а значит - и общее настроение города», - отметил Игорь Терехов.

Также он обратился к сотрудникам полиции с просьбой уделить особое внимание борьбе с распространением наркотиков.

Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель, структура регулярно проводит реформы и реализует проекты, которые позволят оказывать помощь гражданам более качественно. К примеру, до конца 2021 года по всей области будут внедрены фронт-офисы для быстрого и удобного обслуживания людей. Также он сообщил, что по сравнению с прошлым годом подразделениям полиции удалось на 10% снизить уровень преступности.

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