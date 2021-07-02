02.07.2021 14:10

Игроки ФК "Металлист" устроили автограф-сессию с фанами

Харьковские фаны встретились с игроками возрожденного "Металлиста". В частности, с новыми, которые только переехали в Харьков. Каждый фан смог сделать фотографию с любимым футболистом и взять у него автограф.

В фан-клубе возрожденного "Металлиста" состоялась автограф-сессия. Об этом сообщает РЕДПОСТ. Болельщики вживую встретились со своими кумирами: футболистами, тренерами и игроками, которые только пополнили команду желто-синих. Каждый желающий смог сделать несколько фотографий и подписать фановскую атрибутику. Футболисты же охотно позировали и заряжали Харьков на большой футбол, возвратившийся в город.

Возрожденный футбольный клуб пополнился новыми игроками. Футболисты, которые только что стали частью харьковского "Металлиста", обещают качественный футбол.

"Мы уже знакомы с Харьковом. Этот город нам нравится. Я рад, что я здесь. Болельщики нас уже тепло встречают. Очень хочу, чтобы уже начался сезон и мы смогли показать хороший футбол", - отметил Маилтон, игрок ФК "Металлист".

Игроки также подчеркнули, что игра в харьковской команде это большая ответственность.

"Я много лет играл в Бразилии и когда поступило приглашение от Металлиста, я сразу согласился. Наша задача - показывать отличный футбол, который ждут фанаты. И пусть побеждает "Металлист", - говорит Брайан Риаскос.

Свой сезон в Первой лиге возрожден ФК "Металлист" начнет уже в конце июля.

"Каждый раз будем выходить как на последний бой. Каждый матч будем играть для наших болельщиков. К чему они, в принципе, и привыкли - к старому Металлист. И, естественно, болельщик здесь в Харькове очень требовательный. Мы это понимаем, - резюмировал капитан команды Руслан Фомин.

Напомним, харьковский "Металлист" усилился четырьмя новыми игроками. В команду прибыли голкипер Александр Рыбка, колумбийский форвард Брайан Риаскос, защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада.