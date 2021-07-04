04.07.2021 16:11

Трэйвон Броммел: от «хрустального» парня до главного претендента на золото в 100-метровке на Олимпийских играх

К 25 годам Трэйвон Броммел тяжело травмировался столько раз, что впору заводить целый архив. Но честолюбие и неутолимое упорство вернули его в большую игру.

Американец — один из хедлайнеров Олимпийских игр-2021. Онлайн-букмекеры считают, что он главный фаворит в «королевской» легкоатлетической дисциплине — беге на 100 метров. И ведь спортсмен почти не соревновался четыре года.

Как всё начиналось

В 17 лет Броммел выиграл 100-метровку на соревнованиях штата Флорида с результатом 10.45 с. В следующем месяце выбежал из 10 секунд с мировым юниорским рекордом (9.99), однако этот результат не учли из-за попутного ветра 4 м/c при предельно допустимых 2 м/c.

В этом же году были многократные участия и триумфы на внутриамериканских соревнованиях и даже звание легкоатлета года по версии Gatorade (награда, которая вручается школьникам-спортсменам в США).

Но это было не то, к чему стремился Броммел: ему хотелось международных стартов и официальных рекордов.

Самый быстрый юниор

В 2014-м попутный ветер дважды вмешался в достижения Броммела:

18 мая. На одном из соревнований штата Техас Броммел пробежал 100 метров за 9.77. Но скорость ветра составила 4.2 м/c, и рекорд юниоров не зафиксировали.

11 июня. В Юджине (штат Орегон) спортсмен выдал 9.92, но ветер был 2,2 м/c.

13 июня всё в жизни американца перевернулось. 100-метровку в Юджине он преодолел за 9.97 (ветер 1,8 м/c) и вписал себя в историю как самый быстрый юниор планеты.

В 2015-м, на чемпионате США, легкоатлет выдал 9.96 (второе место) и заслужил путёвку на пекинский чемпионат мира. На ЧМ спортсмен был хорош: финишировал третьим в финальном забеге на 100 метров и завоевал золото в мужской эстафете 4x100.

Травмы и драмы

В марте 2016-го Броммел победил на зимнем ЧМ, на 60-метровке, оставив позади экс- рекордсмена мира на 100-метровке Асафу Пауэлла (6,57 против 6,60). Воодушевлённый американец уже готовился к Олимпиаде в Рио, но получил кучу травм на этапах «Бриллиантовой лиги». К Олимпиаде всё же восстановился, но там ему не повезло.

В финальном забеге ОИ на 100-метров атлет стал последним (10.06), а после эстафеты 4x100 его увезли со стадиона на коляске - он не мог подняться. Сборная финишировала в эстафете третьей, но потом получила дисквалификацию за нарушение правил передачи палочки в коридоре.

Из-за проблем с сухожилием Броммел два месяца ходил в специальном ботинке. В 2017-м он попробовал спринтовать, однако… 10.22. Доктор настаивал, что быстрее уже не получится, поэтому атлет лёг на очередную операцию на сухожилии и сменил врача. Восстановление затянулось на два года.

Человек невероятной целеустремлённости, Трэйвон продолжил карьеру и вышел на старт в 2019 году. Но вновь потрясение: 10.54 и 10.57 на двух стартах — смешные результаты для топового бегуна. И вдобавок — повреждение приводящей мышцы…

Возвращение

Даже после этого спортсмен не сдался — уехал в Техас к реабилитологу, который поднял на ноги кучу атлетов. Помогло. В 2020-м он вернулся на беговую дорожку и трижды выбежал из 10 секунд на июньских внутриамериканских соревнованиях.

В 2021 году Броммел спринтовал 21 раз в сезоне (60-метровки, 100-метровки, эстафеты 4x100 и 200-метровки) и победил в 17 случаях! А на июньских «сотках» четырежды выбежал из 10 секунд и установил рекорд сезона — 9,77 секунды.

Если Броммел «доживёт» до Олимпиады, у него все шансы покорить Олимпийские игры и стать достойным преемником Усэйна Болта. Ждём!