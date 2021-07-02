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02.07.2021  13:51   Рита Парфенова

В селе под Харьковом сгорел Mercedes Benz в гараже (фото)

Причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при сварочных работах.

Мерседес в гараже сгорел в селе под Харьковом

Вечером 1 июня спасатели Богодуховского района потушили пожар в гараже на территории частного домовладения в селе Резуненково Богодуховского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар возник в 40-метровом частном гараже по улице Центральной, 16.

По вызову на тушение пожара приехало оперативное отделение ГСЧС из поселка Коломак. К этому моменту огонь целиком охватил помещение гаража и стоявший в нем автомобиль "Mercedes Benz C-180", 1998 года выпуска.

Рядом находились другие строения, ближе всех стоял сарай, к которому уже подбирался огонь. Пожарным удалось спасти это имущество от огня, локализовав возгорание. Полностью пожар удалось потушить за два с половиной часа.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.

Напомним, в последний день июня удар молнии сжег заброшенную хозяйственную постройку в селе Моначиновка.

Мерседес в гараже сгорел в селе под Харьковом

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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