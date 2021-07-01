Молния сожгла сарай под Харьковом (ФОТО)

Пожарные тушили огонь больше часа.
В Купянском районе разбушевавшаяся стихия стала причиной крупного пожара, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Удар молнии сжег заброшенную хозяйственную постройку в селе Моначиновка.
Около половины второго дня спасателям поступил вызов с улицы Железнодорожной.
На территории заброшенного частного домовладения горела крыша хозяйственной постройки на площади около 40 квадратных метров.
Спасатели 44-й ГПСЧ Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на тушение, в течение десяти минут локализовали огонь. А для полной ликвидации пожара огнеборцам понадобился час.
Причину пожара озвучили местные жители. По их словам, в крышу сарая попал разряд молнии, который и вызвал возгорание.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в селе Красная Поляна от удара молнии погиб 62-летний местный житель.
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