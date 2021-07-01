01.07.2021 08:52 Рита Парфенова

Молния сожгла сарай под Харьковом (ФОТО)

Пожарные тушили огонь больше часа.

В Купянском районе разбушевавшаяся стихия стала причиной крупного пожара, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Удар молнии сжег заброшенную хозяйственную постройку в селе Моначиновка.

Около половины второго дня спасателям поступил вызов с улицы Железнодорожной.



На территории заброшенного частного домовладения горела крыша хозяйственной постройки на площади около 40 квадратных метров.



Спасатели 44-й ГПСЧ Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на тушение, в течение десяти минут локализовали огонь. А для полной ликвидации пожара огнеборцам понадобился час.

Причину пожара озвучили местные жители. По их словам, в крышу сарая попал разряд молнии, который и вызвал возгорание.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в селе Красная Поляна от удара молнии погиб 62-летний местный житель.