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01.07.2021  08:52   Рита Парфенова

Молния сожгла сарай под Харьковом (ФОТО)

Пожарные тушили огонь больше часа.

Пожар Харьков: удар молнии сжег сарай в селе Моначиновка

В Купянском районе разбушевавшаяся стихия стала причиной крупного пожара, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Удар молнии сжег заброшенную хозяйственную постройку в селе Моначиновка.

Около половины второго дня спасателям поступил вызов  с улицы Железнодорожной.

На территории заброшенного частного домовладения горела крыша хозяйственной постройки на площади около 40 квадратных метров.

Спасатели 44-й ГПСЧ Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на тушение, в течение десяти минут локализовали огонь. А для полной ликвидации пожара огнеборцам понадобился час.

Причину пожара озвучили местные жители. По их словам, в крышу сарая попал разряд молнии, который и вызвал возгорание.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в селе Красная Поляна от удара молнии погиб 62-летний местный житель.

Пожар Харьков: удар молнии сжег сарай в селе Моначиновка

Пожар Харьков: удар молнии сжег сарай в селе Моначиновка

Тэги:  пожар, харьков
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