Аварийное отключение воды в Харькове 1 июля. Список адресов

В девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 17, 21, 21-а, 23, 25, 29, ул. Большая Кольцевая, 14 (п. №6, стояк) до 20:00 1 июля.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-г (п. №3, стояк) до 15:00 1 июля.; ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3-4) до 20:00 1 июля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160 (п. №8, стояк), ул. Халтурина, 53 (п. №1) до 17:00 1 июля;
ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №4) до 20:00 1 июля;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №3) до 17:00 2 июля.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №4, стояк) до 17:00 1 июля.
Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк), ул. Малогончаровская, 1-а (п. №1), ул. Власенко, 9 (п. №7, стояк) до 20:00 1 июля.
Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 22, 26, ул. Нетеченская, 34, 35, 36/38, пер. Краснокутский, 3, пер. Ващенковский, 19, 23, пр. Гагарина, 72 (п. №5, стояк) до 20:00 1 июля.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Полевая, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 1 июля.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 27 (стояк) до 20:00 1 июля.
Шевченковский район:
спуск 5-й Нижнегиевский (ч/с), пер. Черниговский (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №1, стояк) до 20:00 1 июля.
Напомним, 30 июня в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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