Аварийное отключение воды в Харькове 30 июня. Список адресов

В восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Зубарева, 43 (п. №2) до 20:00 30 июня.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-г (п. №3, стояк) до 15:00 30 июня.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-в (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 122 (п. №1) до 20:00 30 июня;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №5, стояк) до 17:00 30 июня.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 49 (п. №1, стояк) до 17:00 30 июня.
Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 30 июня.
Основянский район:
ул. Галушкинская, 2 до 17:00 29 июня.; пр. Гагарина, 72 (п. №5,10, стояк) до 20:00 30 июня.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Полевая, 8 (п. №2, стояк), проезд Садовый, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 30 июня.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 1 (стояк) до 17:00 30 июня., ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №9), ул. Шекспира, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 30 июня.
Напомним, 29 июня в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
влажность:
давление:
ветер: