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30.06.2021  09:19   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 30 июня. Список адресов

В восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 30 июня 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Зубарева, 43 (п. №2) до 20:00 30 июня.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-г (п. №3, стояк) до 15:00 30 июня.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-в (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 122 (п. №1) до 20:00 30 июня;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №5, стояк) до 17:00 30 июня.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 49 (п. №1, стояк) до 17:00 30 июня.

Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 30 июня.

Основянский район:
ул. Галушкинская, 2 до 17:00 29 июня.; пр. Гагарина, 72 (п. №5,10, стояк) до 20:00 30 июня.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Полевая, 8 (п. №2, стояк), проезд Садовый, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 30 июня.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 1 (стояк) до 17:00 30 июня., ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №9), ул. Шекспира, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 30 июня.

Напомним, 29 июня в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Тэги:  отключение воды, харьков
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