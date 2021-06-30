30.06.2021 09:19 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 30 июня. Список адресов

В восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Зубарева, 43 (п. №2) до 20:00 30 июня.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-г (п. №3, стояк) до 15:00 30 июня.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-в (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 122 (п. №1) до 20:00 30 июня;

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №5, стояк) до 17:00 30 июня.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 49 (п. №1, стояк) до 17:00 30 июня.



Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 30 июня.



Основянский район:

ул. Галушкинская, 2 до 17:00 29 июня.; пр. Гагарина, 72 (п. №5,10, стояк) до 20:00 30 июня.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Полевая, 8 (п. №2, стояк), проезд Садовый, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 30 июня.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 1 (стояк) до 17:00 30 июня., ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №9), ул. Шекспира, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 30 июня.



Напомним, 29 июня в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.