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30.06.2021  08:38   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: на Ботсаде мотоциклист головой ударился о такси (видео, фото)

Авария произошла в ночь на 30 июня.


// Telegram

За десять минут до полуночи 29 июня на перекрестке проспекта Науки и улицы Отакара Яроша произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Видео момента аварии с регистратора одного из участников движения попало в Сеть.

На нем можно увидеть, как мотоциклист на скорости, превышающей разрешенную для движения в городе, ехал по проспекту Науки и на мигающий желтый попытался проскочить перекресток с улицей Отакара Яроша.

В этот момент со встречной полосы движения на поворот на Отакара Яроша выдвинулся белый Renault службы такси Bolt, везший женщину-пассажира.

Мотоциклист пытался вильнуть в сторону, двухколесный транспорт опрокинулся, и водитель прокатился по асфальту, ударившись головой о машину такси. От удара деформировался шлем. Мотоцикл отлетел вперед по ходу движения.

По словам очевидцев, первую помощь парню оказали находившиеся рядом иностранные студенты. Пострадавший бился в конвульсиях. Скорая приехала быстро и госпитализировала водителя в больницу.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на Московском проспекте под колеса авто попал курьер на скутере. Доставщик отделалася парой царапин.

ДТП Харьков: мотоцикл и такси столкнулись на Ботсаду

ДТП Харьков: мотоцикл и такси столкнулись на Ботсаду

Тэги:  дтп, харьков
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