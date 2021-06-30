30.06.2021 08:38 Рита Парфенова

ДТП в Харькове: на Ботсаде мотоциклист головой ударился о такси (видео, фото)

Авария произошла в ночь на 30 июня.



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За десять минут до полуночи 29 июня на перекрестке проспекта Науки и улицы Отакара Яроша произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.



Видео момента аварии с регистратора одного из участников движения попало в Сеть.



На нем можно увидеть, как мотоциклист на скорости, превышающей разрешенную для движения в городе, ехал по проспекту Науки и на мигающий желтый попытался проскочить перекресток с улицей Отакара Яроша.



В этот момент со встречной полосы движения на поворот на Отакара Яроша выдвинулся белый Renault службы такси Bolt, везший женщину-пассажира.



Мотоциклист пытался вильнуть в сторону, двухколесный транспорт опрокинулся, и водитель прокатился по асфальту, ударившись головой о машину такси. От удара деформировался шлем. Мотоцикл отлетел вперед по ходу движения.



По словам очевидцев, первую помощь парню оказали находившиеся рядом иностранные студенты. Пострадавший бился в конвульсиях. Скорая приехала быстро и госпитализировала водителя в больницу.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на Московском проспекте под колеса авто попал курьер на скутере. Доставщик отделалася парой царапин.



