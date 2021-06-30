30.06.2021 09:35

В Харькове сгорел киоск с турецким фаст-фудом (фото)

Пожар произошел в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По словам чрезвычайников, к ним 29 июня в 19:08 поступил сигнал о пожаре по адресу ул. Отакара Яроша, 15. Прибыв на место вызова пожарные выяснили, что горит киоск с фаст-фудом "Doner kebab". К моменту прибытия спасателей малая архитектурная форма полностью была охвачена огнем. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось избежать взрыва газового баллона, который использовался для приготовления пищи.

В 19:14 пожар локализован, в 19:47 - ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется специалистами.

Ранее мы публиковали видео момента пожара на улице Отакара Яроша, в котором полностью выгорел киоск с турецким фаст-фудом.