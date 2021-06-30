30.06.2021 09:35
В Харькове сгорел киоск с турецким фаст-фудом (фото)
Пожар произошел в Шевченковском районе Харькова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
По словам чрезвычайников, к ним 29 июня в 19:08 поступил сигнал о пожаре по адресу ул. Отакара Яроша, 15. Прибыв на место вызова пожарные выяснили, что горит киоск с фаст-фудом "Doner kebab". К моменту прибытия спасателей малая архитектурная форма полностью была охвачена огнем. Площадь горения составила 10 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось избежать взрыва газового баллона, который использовался для приготовления пищи.
В 19:14 пожар локализован, в 19:47 - ликвидирован. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара выясняется специалистами.
Ранее мы публиковали видео момента
пожара на улице Отакара Яроша, в котором полностью выгорел киоск с турецким фаст-фудом.
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