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30.06.2021  09:35   

В Харькове сгорел киоск с турецким фаст-фудом (фото)

Пожар произошел в Шевченковском районе Харькова.

Пожар Харьков: на Отакара Яроша сгорел турецкий фаст-фуд
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления по чрезвычайным ситуациям  в Харьковской области.
 
По словам чрезвычайников, к ним 29 июня в 19:08 поступил сигнал о пожаре по адресу ул. Отакара Яроша, 15. Прибыв на место вызова пожарные выяснили, что горит киоск с фаст-фудом "Doner kebab". К моменту прибытия спасателей малая архитектурная форма полностью была охвачена огнем. Площадь горения составила 10 квадратных метров.
 
Пожар Харьков: на Отакара Яроша сгорел турецкий фаст-фуд
 
Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось избежать взрыва газового баллона, который использовался для приготовления пищи.
 
В 19:14 пожар локализован, в 19:47 - ликвидирован. Пострадавших нет.
 
Причина возникновения пожара выясняется специалистами.
 
Ранее мы публиковали видео момента пожара на улице Отакара Яроша, в котором полностью выгорел киоск с турецким фаст-фудом.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков пожар
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