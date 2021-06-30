30.06.2021 09:48 Рита Парфенова

ДТП: инкассаторский фургон сбил мужчину, идущего по обочине (видео)

От полученных травм 86-летний мужчина умер в неотложке.





Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа дня 29 июня в поселке Пересечное под Харьковом. Автомобиль инкассаторов сбил 86-летнего мужчину, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Пожилой мужчина шел по обочине трассы и вел велосипед с грузом. Там его сбил фургон инкассаторского автообиля Ford Transit, которым управлял 58-летний водитель.



В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализировал городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова. Там он скончался в тот же день.



Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела Харьковского районного управления полиции №3.



Правоохранители решают вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.



В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства и причину дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, за десять минут до полуночи 29 июня на перекрестке проспекта Науки и улицы Отакара Яроша произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.



