29.06.2021 09:03

Аварийное отключение воды в Харькове 29 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 37 (п. №3, стояк) до 20:00 29 июня.



Киевский район:

ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №4) до 20:00 29 июня.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №2, стояк), 35/81 (п. №5, стояк) до 17:00 29 июня.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 19, 21 до 20:00 29 июня.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный (ч/с) до 19:00 29 июня.; ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк), ул. Стефенсона (ч/с), пер. Ижевский (ч/с), пер. Ржевский (ч/с), ул. Воложановская (ч/с), ул. Менделеева, 23/2, б-р Профсоюзный, 3, 5, 64, 64-а, 66, ул. Добролюбова, 18, ул. Рабкоровская, 24, ул. Грушевского (Цюрупы), 5, шоссе Григоровское (Комсомольское), 81, 83, 83-а-в, 85, 87, ул. Дудинской (Нариманова), 4/6, 8, 10, 10а, 12/14-а,б, 14, пр. Любови Малой (Постышева), 20, 22, 24 до 20:00 29 июня.



Основянский район:

ул. Галушкинская, 2 до 17:00 29 июня.; пр. Гагарина, 72 (п. №5,10, стояк), ул. Орешкова (ч/с), пер. Ващенковский, 11, 12, 13, 14, 15, 30/32 19, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 2-13, 14-а, 16-42, 45-98, 100, 110, б-р Нетеченский, 6, 7, 8, 8-а, 10, 12-а, 14, 16, 18, 19, 20, 20-б,в, 23, 36, ул. Квиткинская, 1, 1/79, 3, 4, 5, 6, 6/21, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17/2, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35-а, 38, 44, 46, 47, 50, пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, наб. Гимназическая (Красношкольная), 22, 26 до 20:00 29 июня.



Слободской район:

ул. Нестерова, 6 до 17:00 29 июня.; пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк), ул. Ньютона, 111 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 6 (п. №3, стояк), ул. Полевая, 8 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 8-а (п. №3, стояк) до 20:00 29 июня.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 25 (п. №1) до 17:00 29 июня.; ул. Чеботарская, 34 (п. №1, спаренный стояк), пер. Верховский, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 29 июня.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 1 (стояк), ул. 23 Августа, 26 (стояк), ул. Отакара Яроша, 41 (п. №2, стояк), пр. Независимости (Правды), 7 (п. №10) до 17:00 29 июня.; ул. Тобольская, 39 (п. №1, спаренный стояк), ул. Космическая, 23 (стояк), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк) до 20:00 29 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.