После крупной аварии восстанавливают водогон на Павловом Поле (ВИДЕО)

В переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода. Работы масштабные, затратные, однако необходимые. На предприятии планируют на этом участке наладить систему водоснабжения в довольно короткие сроки.
Напомним, авария на водогоне в Шевченковском районе произошла 7 мая утром.
Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
Выходные будут теплыми, но с «мокрыми» сюрпризами.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
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