11.06.2021 19:20

После крупной аварии восстанавливают водогон на Павловом Поле (ВИДЕО)

В переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода. Работы масштабные, затратные, однако необходимые. На предприятии планируют на этом участке наладить систему водоснабжения в довольно короткие сроки.

Переулок 1-й Орский сейчас выглядит как масштабная строительная площадка - экскаваторы, грузовики и ремонтники. После того как здесь произошел порыв на водогоне, в результате чего разрушилась дорога, а жители остались без водоснабжения, авария практически сразу был локализована и выполнен поддерживающий ремонт. В связи с тем, что трубопровод был сильно технически изношен, потому эксплуатировался более 40 лет, в КП" Харьковводоканал "решили выделить средства и полностью его заменить.

Параллельно здесь работают и "Харьковские тепловые сети", потому что рядом проходят их коммуникации, поэтому они также проводят замену аварийного участка. "Водоканал" планирует трубопровод уложить через две недели, после чего станут настраивать систему.

Завершить все запланированные работы в "Харьковводоканал" планируют за месяц и провести благоустройство территории.

Напомним, авария на водогоне в Шевченковском районе произошла 7 мая утром.