Повреждение водогона на Павловом Поле устранят в течение суток - Владлен Волков (Обновлено)

Заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков прокомментировал корреспондентам РЕДПОСТ повреждение на водогоне, которая произошла по 1-ому Орскому переулку, 19-а, в Шевченковском районе.
"Мы выехали на предполагаемое место аварии и сразу же поступил уже звонок из переулка Орского, 19-а о том, что идет большой поток воды, - отметил директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал».
Бригада, прибыв на место определила, что имеется течь на водоводе диаметром 600 мм. Немедленно была дана команда технологической диспетчерской следить за насосной станцией №25а и бригады приступили к локализации повреждения. Повреждение удалось локализовать к 9 часам утра.
Мы отключили данный водовод. В настоящий момент корректируются зоны водоснабжения насосной станции №25а, для максимального обеспечения Алексеевского жилмассива холодным водоснабжением. Горячая вода будет временно отключена на период восстановительных работ. Планируем выполнить работы в течение суток", - отметил Волков
Участок трубопровода стальной, очевиден износ. Уже после вскрытия водопровода будет определяться характер повреждения и методы ликвидации.
Абоненты Павлового Поля с водой. На пониженном давлении линии верхних этажей домов Алексеевского жилмассива.
По словам Владлена Волкова, водовозки сейчас обеспечили водой детские сады и школьный учреждения, больницы, поликлиники. После этого пойдут по заявкам жителей подвоз воды абонентам.
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