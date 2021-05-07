07.05.2021 20:12

Повреждение водогона на Павловом Поле устранят в течение суток - Владлен Волков (Обновлено)

Заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков прокомментировал корреспондентам РЕДПОСТ повреждение на водогоне, которая произошла по 1-ому Орскому переулку, 19-а, в Шевченковском районе.



РЕДПОСТ

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент закончены земляные работы. Ведётся укрепление котлована. Начали производство сварочных работ. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока не завершат.

По словам Владлена Волковы, заявка по отсутствию воды на Алексеевском жилмассиве поступила на диспетчерскую водоснабжения в 7 часов утра.

"Мы выехали на предполагаемое место аварии и сразу же поступил уже звонок из переулка Орского, 19-а о том, что идет большой поток воды, - отметил директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал».

Бригада, прибыв на место определила, что имеется течь на водоводе диаметром 600 мм. Немедленно была дана команда технологической диспетчерской следить за насосной станцией №25а и бригады приступили к локализации повреждения. Повреждение удалось локализовать к 9 часам утра.

Мы отключили данный водовод. В настоящий момент корректируются зоны водоснабжения насосной станции №25а, для максимального обеспечения Алексеевского жилмассива холодным водоснабжением. Горячая вода будет временно отключена на период восстановительных работ. Планируем выполнить работы в течение суток", - отметил Волков

Участок трубопровода стальной, очевиден износ. Уже после вскрытия водопровода будет определяться характер повреждения и методы ликвидации.



Абоненты Павлового Поля с водой. На пониженном давлении линии верхних этажей домов Алексеевского жилмассива.

По словам Владлена Волкова, водовозки сейчас обеспечили водой детские сады и школьный учреждения, больницы, поликлиники. После этого пойдут по заявкам жителей подвоз воды абонентам.