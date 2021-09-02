    
Главная Новости Харькова ЖКХ Перебои с водой у жителей Алексеевки скоро закончатся: работы в 1-м Орском переулке подходят в концу
02.09.2021  14:13   

Перебои с водой у жителей Алексеевки скоро закончатся: работы в 1-м Орском переулке подходят в концу

В 1-м Орском переулке КП «Харьковводоканал» меняет 170 метров изношенной трубы.


// РЕДПОСТ

Работы проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Ремонт на этом участке начали проводить еще с мая. На данный момент работы еще не были завершены, так как к их проведению подошли комплексно. Сначала заменой трубопровода занялись тепловики, а после к ремонтным работам приступил Харковводоканал.

Во время перекладки труб у жителей Павлового Поля и Алексеевского жиллмасива холодную воду не отключают, а подают с пониженным давлением. К концу дня воду будут подавать как обычно.

Сам ремонт в водоканале пообещали закончить к концу недели, а после перекладки труб в 1-м Орском переулке положат новое асфальтное покрытие, так как из-за работ его полностью сняли.

Напомним, авария на водогоне в Шевченковском районе произошла 7 мая утром.

Фотогалерея

Тэги:  водогон, харьков, ремонт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 ВИДЕО После крупной аварии восстанавливают водогон на Павловом Поле (ВИДЕО) 08.05 ЖКХ Коммунальные службы рапортовали о ликвидации порыва водогона на 1-м Орском переулке 07.05 ЖКХ Повреждение водогона на Павловом Поле устранят в течение суток - Владлен Волков (Обновлено)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 