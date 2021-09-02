Перебои с водой у жителей Алексеевки скоро закончатся: работы в 1-м Орском переулке подходят в концу

В 1-м Орском переулке КП «Харьковводоканал» меняет 170 метров изношенной трубы.
Работы проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Ремонт на этом участке начали проводить еще с мая. На данный момент работы еще не были завершены, так как к их проведению подошли комплексно. Сначала заменой трубопровода занялись тепловики, а после к ремонтным работам приступил Харковводоканал.
Во время перекладки труб у жителей Павлового Поля и Алексеевского жиллмасива холодную воду не отключают, а подают с пониженным давлением. К концу дня воду будут подавать как обычно.
Сам ремонт в водоканале пообещали закончить к концу недели, а после перекладки труб в 1-м Орском переулке положат новое асфальтное покрытие, так как из-за работ его полностью сняли.
Напомним, авария на водогоне в Шевченковском районе произошла 7 мая утром.
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