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01.09.2021  13:09   Рита Парфенова

В кранах харьковчан вода пойдет с пониженным давлением: список адресов

На Алексеевке будет подача воды с пониженным давлением.


Фото из открытых источников

С 9:00 2 сентября до 8:00 3 сентября водоснабжение части абонентов Шевченковского района будет осуществляться со сниженным давлением, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия «Харьковводоканал».

Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по 1-му Орскому переулку, 19

Пониженное давление воды будет по следующим адресам: пр. Победы, 46-79, пр. Людвига Свободы, 1-62, ул. Ахсарова, 1-25, ул. Архитекторов, 20-40.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, 1 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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