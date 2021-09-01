В кранах харьковчан вода пойдет с пониженным давлением: список адресов

На Алексеевке будет подача воды с пониженным давлением.
С 9:00 2 сентября до 8:00 3 сентября водоснабжение части абонентов Шевченковского района будет осуществляться со сниженным давлением, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия «Харьковводоканал».
Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по 1-му Орскому переулку, 19
Пониженное давление воды будет по следующим адресам: пр. Победы, 46-79, пр. Людвига Свободы, 1-62, ул. Ахсарова, 1-25, ул. Архитекторов, 20-40.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, 1 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Помните: любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения.
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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