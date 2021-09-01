01.09.2021 08:30 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 1 сентября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Роганская, 89 (п. №1, стояк) до 17:00 1 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №5, стояк), пр. Московский, 57/63, 65, 67, 91, 95, 109, 111 до 20:00 1 сентября.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №1) до 17:00 1 сентября.; пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Степная, 35, 37, въезд Кольцова (ч/с) до 20:00 1 сентября.



Слободской район:

проезд Садовый, 10-а (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 1 сентября.; ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №., стояк) до 20:00 1 сентября.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №6, стояк) до 20:00 1 сентября.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк) до 20:00 1 сентября.

Напомним, 31 августа в шести районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.