Аварийное отключение воды в Харькове 1 сентября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Роганская, 89 (п. №1, стояк) до 17:00 1 сентября.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №5, стояк), пр. Московский, 57/63, 65, 67, 91, 95, 109, 111 до 20:00 1 сентября.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №1) до 17:00 1 сентября.; пр. Дзюбы, 2 (п. №3, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Степная, 35, 37, въезд Кольцова (ч/с) до 20:00 1 сентября.
Слободской район:
проезд Садовый, 10-а (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 1 сентября.; ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №., стояк) до 20:00 1 сентября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №6, стояк) до 20:00 1 сентября.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк) до 20:00 1 сентября.
Напомним, 31 августа в шести районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Помните: любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения.
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