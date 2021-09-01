01.09.2021 08:51

Самоубийцу с топором копы отговорили прыгать с 16 этажа в Харькове (фото)

Инцидент произошел днем 31 августа на Алексеевке.

На балконе многоэтажки по улице Ахсарова сидит потенциальный самоубийца – сообщение такого содержания получили харьковские патрульные днем 31 августа. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции,



Прибыв на место, правоохранители увидели мужчину, который сидел на перилах балкона на 16-м этаже жилого дома. Дверь квартиры была заперта закрыты изнутри.



Полицейские, не теряя времени, вышли на крышу многоэтажки, чтобы поговорить с мужчиной. Во время переговоров патрульным удалось подобрать нужные слова. Мужчина согласился покинуть «насиженное место» и пустить копов в квартиру.



Когда несостоявшийся самоубийца скрылся внутри квартиры, раздался сильный грохот. А когда открыл дверь – патрульные заметили в его руках топор. Чтобы обезопасить окружающих, полицейские применили физическую силу и задержали гражданина.



На место патрульные вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину для оказания ему медицинской помощи.