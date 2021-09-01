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01.09.2021  09:02   

Как работает транспорт 1 сентября в Харькове (фото, видео)

Пассажирский транспорт в Харькове перешел на осенний трафик.

 
Сегодня в общественном транспорте крайне много людей. Школьники и их родители едут на линейки, везут с собой цветы учителям, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
В метрополитене в ожидании поезда на конечной станции «Исторический музей» собирается толпа пассажиров.

 
Если же харьковчане не захотят толпиться и решат вызвать такси, чтобы комфортно доехать до школы, их ждёт "приятный сюрприз" в вопросе цен на такси. Спрос, конечно же, повышение, а цена может быть от 17 до 30 грн за километр.
 
  Как работает транспорт 1 сентября в Харькове Как работает транспорт 1 сентября в Харькове
 
Напомним, ранее мы писали о том, как изменится 1 сентября движение маршруток и троллейбусов в центре города. Также с 7:30 до 10:30 1 сентября, на время проведения Первого звонка в общеобразовательной школе №30 запрещено движение по Харьковской набережной, на участке между улицей Фейербаха и Московским проспектом.
Тэги:  транспорт, харьков
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