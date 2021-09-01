Как работает транспорт 1 сентября в Харькове (фото, видео)

Пассажирский транспорт в Харькове перешел на осенний трафик.
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Помните: любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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