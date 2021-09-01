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01.09.2021  09:51   Рита Парфенова

В Харькове Lanos протаранил припаркованные авто, пострадала девушка-пешеход (фото)

Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали бойцы ГСЧС.

ДТП Харьков: Lanos протаранил припаркованные авто

Авария произошла 31 августа после девяти часов вечера на проспекте Петра Григоренко, 18в в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Автомобиль Daewoo Lanos врезался в припаркованные автомобили: Hyundai Ionic, Mitsubishi Grandis и Dodge.

По словам свидетелей, Lanos подрезали на дороге и он въехал в припаркованные авто.

В результате происшествия пострадал 32-летний водитель Daewoo и случайный пешеход, 39-летняя женщина.

С травмами разной степени тяжести они госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Прибывшие к месту происшествия сотрудник  ГСЧС отключили аккумуляторную батарею, стравили газ из газового баллона автомобилю Mitsubishi и смывали остатки топлива с проезжей части.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.

ДТП Харьков: Lanos протаранил припаркованные авто

ДТП Харьков: Lanos протаранил припаркованные авто

ДТП Харьков: Lanos протаранил припаркованные авто

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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