ДТП: На перекрестке на Новых Домах в Харькове сбили школьника

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 31 августа Темой дня станут деньги и все, что с ними связано. Любые игры с финансами сегодня не приветствуются. Даже поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 31 августа Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.