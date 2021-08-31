    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: На перекрестке на Новых Домах в Харькове сбили школьника
31.08.2021  20:52   

ДТП: На перекрестке на Новых Домах в Харькове сбили школьника

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Новых Домах.
 
Здесь на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.
 
По предварительной информации мальчик жив, даже пытался убежать с места аварии. Подробностей о причинах авариии и насколько травмировался ребенок пока нет.   
 
Наопним, ранее мы писали о ДТП на Южной Салтовке по улице Ахиезеров, недалеко от Французскго Бульвара. Здемь черный паркетник сбил ребенка, резко выскочившего на дорогу. Была сильно повреждена рука. Его доставили в больницу, но он отказывался говорить с кем либо из взрослых и называть свои данные или родителей.
Тэги:  дтп, сбит ребенок, харьков, авария, сбили школьника
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: тело водителя вырезали спасатели (фото) 30.08 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: В Харькове на перекрестке сбит человек (фото) 30.08 Криминал и происшествия В Харькове перекресток не поделили две легковушки (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 