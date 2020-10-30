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30.10.2020  16:49   

ДТП: выбежавший на дорогу ребенок сбит машиной (Telegram)

Об аварии на Старой Салтовке сообщают очевидцы.


//t.me
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Южной Салтовке - ДТП.
 
Авария произошла на Халтурина (Ахиезеров), недалеко от Французского Бульвара.
 
Черный паркетник сбил ребенка, резко выскочившего на дорогу.
 
У ребенка сильное повреждение руки, она вся синяя.
 
Его доставили в больницу, но он отказывается говорить с кем либо из взрослых и называть свои данные или родителей.
 

Тэги:  дтп, авария, харков
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