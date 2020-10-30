30.10.2020 16:49

ДТП: выбежавший на дорогу ребенок сбит машиной (Telegram)

Об аварии на Старой Салтовке сообщают очевидцы.



//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Южной Салтовке - ДТП.

Авария произошла на Халтурина (Ахиезеров), недалеко от Французского Бульвара.

Черный паркетник сбил ребенка, резко выскочившего на дорогу.

У ребенка сильное повреждение руки, она вся синяя.

Его доставили в больницу, но он отказывается говорить с кем либо из взрослых и называть свои данные или родителей.