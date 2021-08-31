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31.08.2021  21:55   

Последний летний вечер в парке Победа в Харькове (фото)

Парк Победа на Салтовке открыт после реконструкции на День города в прошлом году.


Фото: Василий Голосный
На центральной аллее парка разместили три фонтана со световым оформлением, создали газоны необычной формы, есть много лавочек. Центральная аллея хорошо освещена светильниками дизайнерской формы.

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Тэги:  салтовка, парк победы, харьков, пейзаж, закат, лето
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