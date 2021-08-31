Последний летний вечер в парке Победа в Харькове (фото)

Парк Победа на Салтовке открыт после реконструкции на День города в прошлом году.
Темой дня станут деньги и все, что с ними связано. Любые игры с финансами сегодня не приветствуются. Даже поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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