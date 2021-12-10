В Харькове появится необычная спортивная площадка

В парке Победы на Салтовке планируют построить корты для игры в городки.
С просьбой построить в Харькове площадку для игры в городки Федерация городошного спорта обратилась к мэру города Игорю Терехову во время проведения городским головой личного приёма харьковчан, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.
Представители Федерации предложили не просто обустроить площадку для занятий и полноценной работы секции по городошному спорту, а построить в Харькове комплекс кортов, всего 6, с трибунами для болельщиков и прочим функционалом с тем, чтобы у Харькова была возможность проводить чемпионаты не только Украины, но и мира.
«Сейчас наша секция находится на стадионе ХТЗ, но как таковой базы для занятий у нас нет и в этом проблема. Но даже не взирая на это, в прошлом году мы стали чемпионами Украины и выиграли Кубок Украины. Мы решили обратиться к мэру с предложением дать «зелёный свет» для полноценного развития в Харькове ещё одного вида спорта, желающих, поверьте, много», – отметил вице-президент Федерации городошного спорта Олег Михайличенко.
Мэр Харькова Игорь Терехов идею поддержал. Местом, где могли бы расположиться корты для игры в городки, предложил городской парк Победы, на Салтовке. Вопрос финансирования мэр пообещал рассмотреть в ближайшее время. Стоимость проекта строительства площадки составляет порядка 1,5 миллионов.
Напомним, в октябре в парке Победы на проспекте Тракторостроителей открыли новую детскую площадку. В игровой зоне постелили мягкое покрытие, разместили различные горки, качели и интерактивные центры.
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