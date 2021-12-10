10.12.2021 12:00 Виталий Хиневич

Подорожание интернета в Харькове: один из крупнейших интернет-провайдеров вводит новые тарифы

Провайдер изменит стоимость своих услуг, исходя из особенностей жилого дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Triolan».

Отмечается, что с января 2022 года тарифы изменятся в 60% домов, в остальных 40% тарифы останутся без изменений. Таким образом, цена на предоставление интернета на скорости 100 мегабит в секунду будет составлять от 3 до 7 гривен за пользование интернетом в сутки для многоэтажных домов.

Кроме этого отмечается, что тарифы могут измениться исходя из особенностей каждого отдельного дома. Каждый абонент компании может проверить свой номер тариф на сайте «Triolan», указав свой адрес подключения к интернету.

Информация о подорожании кабельного телевидения на данный момент отсутствует.

Напомним, стоимость гречки может подорожать до 75 гривен за килограмм, а «социальный» сорт - до 52 гривен.