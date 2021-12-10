    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смертельное ДТП на окружной Харькова: фура раздавила легковушку (видео)
10.12.2021  11:48   Евгений Клочко

Смертельное ДТП на окружной Харькова: фура раздавила легковушку (видео)

ДТП произошло на окружной в районе Фельдман Экопарка.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграмм-каналы , дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром . Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" искал неисправность под капотом своего авто, а в это время грузовой автомобиль "DAF" влетел в припаркованную у обочины "Славуту".

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. 

По информации очевидцев, водитель грузовика пояснил, что его ослепил свет фар встречных авто, а когда увидел автомобиль у обочины, не смог предотвратить столкновение.

На данный момент правоохранители устанавливают все подробности дорожного происшествия.

Напомним, 4 декабря на этом же участке окружной дороги водитель автомобиля Suzuki сбил работника дорожной службы, который вместе с другими рабочими проводил ремонтные работы на дороге.

Предварительно установлено, что потерпевший перебегал проезжую часть в неустановленном месте. 25-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.12 Криминал и происшествия В Харькове сбили пешехода 10.12 Криминал и происшествия ДТП: ночью на Основе столкнулись иномарки (фото) 09.12 Криминал и происшествия Странное ДТП на проспекте: грузовик крепко "отодвинул" Шкоду
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 