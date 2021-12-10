10.12.2021 11:48 Евгений Клочко

Смертельное ДТП на окружной Харькова: фура раздавила легковушку (видео)

ДТП произошло на окружной в районе Фельдман Экопарка.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграмм-каналы , дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром . Водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" искал неисправность под капотом своего авто, а в это время грузовой автомобиль "DAF" влетел в припаркованную у обочины "Славуту".

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте.

По информации очевидцев, водитель грузовика пояснил, что его ослепил свет фар встречных авто, а когда увидел автомобиль у обочины, не смог предотвратить столкновение.

На данный момент правоохранители устанавливают все подробности дорожного происшествия.

Напомним, 4 декабря на этом же участке окружной дороги водитель автомобиля Suzuki сбил работника дорожной службы, который вместе с другими рабочими проводил ремонтные работы на дороге.

Предварительно установлено, что потерпевший перебегал проезжую часть в неустановленном месте. 25-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.