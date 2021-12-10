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10.12.2021  11:31   Рита Парфенова

Веломаршруты Харькова: 40 схем на одном сайте

В Харькове создан ресурс, на котором собраны все веломаршруты города.

40 веломаршрутов собраны на одном сайте. Новости Харькова

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, на сайте Департамента по делам семьи, молодежи и спорта появился раздел, в котором собраны все существующие на данный момент веломаршруты Харькова. Информация об этом размещена в подразделе «Веломаршруты» раздела «Инфраструктура».

На сегодняшний день в Харькове существует 40 веломаршрутов. И по каждому веломаршруту на сайте собрано его подробное описание, схема и GPS-трек, который можно скачать на свой телефон или навигатор. Наличие GPS-трека поможет быстрее сориентироваться на местности и не сбиться с пути.

«Новый раздел предназначен для велотуристов и любителей активного отдыха. Здесь поклонники двухколесного транспорта смогут выбрать наиболее интересные маршруты для путешествий, узнать много нового об исторических, культурных, а также природных достопримечательностях Харькова и пригородных районов», - отметили в департаменте.

Для использования схемы маршрута или GPS-навигатора рекомендуется предварительно загрузить карту местности, потому что на некоторых участках может не быть мобильной связи.

Проект «Веломаршруты Харькова и пригорода» стал одним из победителей городской программы «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова-2021» и реализован на средства той программы общественной организацией «Туристическая ассоциация Слобожанщины».

Напомним, ландшафтные дизайнеры Харь­­кова разработали велопешеходный маршрут, который соединит Салтовку с центром города. По пути маршрута активисты предлагают сделать  площадки для пикников, рыбалки и экстремального отдыха.

Источник:   ХГС
 Тэги:  веломаршрут, харьков
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